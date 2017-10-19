Peşmergeden kafa karıştıran kuyu iddiası!

Reuters'in Rudaw'a dayandırdığı haberine göre, Peşmerge güçlerinin hala Kerkük'ün kuzeybatısındaki petrol kuyularından biri olan Khurmala petrol sahasını kontrol ettiği iddia etti.

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, "Kerkük'teki tüm petrol kuyuları ve tesisleri bakanlığımızın kontrolü altına girdi" şeklinde açıklama yapmıştı.

KYB Başkanlık Konseyi Üyesi ve Irak Parlamentosu Kerkük Milletvekili Ala Talabani, Kerkük'ün çalınan petrolü için savaşmayacaklarını belirtmişti.

KERKÜK'TE TAMAMEN KONTROL SAĞLANDI

Irak merkezi hükümetine bağlı güçlerin Kerkük kentinin tamamında kontrolü sağladığı bildirildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük'te güvenliğin temin edilmesi" adı altında dün gece Irak ordusu, federal polis güçleri ve Haşdi Şabi tarafından başlatılan operasyon sonucunda kent merkezinin tamamında kontrolün sağlandığı belirtildi.

Devlet dairelerine Irak bayrağı asılması için tören yapıldığı ifade edilen açıklamada, gün içinde Peşmerge'den geri alınan bölgeler ve yerlerin isimleri sıralandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kuzey Petrol Şirketi, Baba Gurgur Petrol Yatakları, K1 Askeri Üssü, elektrik santrali, Molla Abdullah Rafinerisi, Kerkük Havalimanı, Tazehurmatu Karargahı, Leylan, Dakuk, Yaycı, Tirkalan kasabalarıyla Tuzhurmatu ilçesi, Tikrit Köprüsü, Kerkük'ün güneyindeki ana karayolu ve Kerkük kent merkezinin tamamında kontrol sağlandı."