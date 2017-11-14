Pestisit nedir? Pestisit zararları! Ufak Tefek Cinayetler pestisit maddesi

Pestisit maddesi, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde yer aldı. Diziyi izleyen vatandaşlar, merakla pestisit maddesinin ne olduğunu araştırmaya başladı. İnternet üzerinde "Pestisit nedir?" ve "Pestisit zararları" aramalarını yapan vatandaşlar, merakla pestisit maddesinin ne olduğunu ve zararlarını araştırıyor. Peki pestisit nedir? Pestisit maddesi kaç türden oluşmaktadır? İşte detaylar.

PESTİSİT NEDİR?

Ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler dizisinde karşımıza çıkan pestisit maddesi, birçok izleyicinin dikkatini çekmiş durumda. Dizinin bir sahnesinde Gökçe Bahadır'ın canlandırdığı Oya karakteri, Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Merve karakterine Pestisit maddesi içeren bir iğne yapıyor. Pestisit iğnesinin yapıldığı sahnenin ardından izleyiciler internet üzerinde merakla "pestisit nedir?" aramasını yapmaya başladı. İşte pestisit maddesi hakkında bilinmeyen detaylar...

Pestisit maddesi, zararlı organizmaların önüne geçmek, bu organizmaları kontrollü biçimde tutmak veya zararlı organizmaların vereceği zararları azaltmak için kullanılan bir karışımdır. Pestisit, tek maddeden veya farklı maddelerin karışımlarından oluşabilir. İnsanların besin kaynaklarına zarar veren her türlü zararlı organizmanın önüne geçmek için kullanılan pestisit, her ne kadar yararlı bir madde gibi görünse de, aslında bazı insanlar ve hayvanlar için potansiyel toksisiteleri nedeniyle sorunlar da yaratabilmektedir.

PESTİSİTİN ZARARLARI VE CANLILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bir pestisit, kimyasal bir madde, virüs ya da bakteri gibi biyolojik bir ajan olabilir. Kimyasal pestisitlerin çoğu hedef organizmaya seçkin etkinlik gösteremedikleri için hedef organizma dışındaki organizmalarda da çeşitli hastalıklara yol açar hatta öldürücü olabilir. Birçok pestisit insanlar için de zararlıdır. Kullanıldıkları canlıların yiyecek şeklinde insanlar tarafından kullanılması sonucunda yaygın hastalıklara ve istenmeyen sorunlara yol açabilirler. Kimyasal pestisitlerin ve etken maddelerinin akut toksik etkileri vardır.

Pestisitin canlılar üzerindeki etkisi fetal yaşamdan itibaren başlar. Pestisitlerin kronik etkisine maruz kalan tarım işçilerinde birçok genetik hasarın yanı sıra karaciğer, böbrek ve kaslarda bozukluklar görülmüştür. Bu ilaçlar plasentadan fetüse geçer ve bunun sonucu olarak düşükler, hiperpigmente ve hiperkeratatik çocuk doğumları görülmektedir. Yapılan hayvan deneylerinde ise radyoaktif olarak işaretlenip anneye verilen pestisitin 5 saat sonra plasentadan fetüse geçtiği ve fetüsün göz, sinir sistemi ve karaciğerine yerleştiği gözlenmiştir.

Birçok pestisit, insana, hayvana ve çevreye zarar verir. Bununla ilgili ilk çalışmalar 1970'li yılların başında, UNEP Stokholm İnsan Çevresi Konvansiyonu’nu hazırlayan süreçte göstermişlerdir.

PESTİSİT TÜRLERİ

İnsektisit: Böcek, haşerelere karşı kullanılan ilaçlardır.

Fungusit: Funguslara (Mantar) karşı kullanılan ilaçlardır.

Herbisit: Yabancı otlara karşı kullanılan ilaçlardır.

Mollusit: Yumuşakçalara karşı kullanılan ilaçlardır.

Rodentisit: Kemirgenlere karşı kullanılan ilaçlardır.

Nematisit: Nematotlara karşı kullanılan ilaçlardır.

Akarisit: Akarlara karşı kullanılan ilaçlardır.

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