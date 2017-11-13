Pestisit nedir? Pestisit zararları nelerdir? Ufak Tefek Cinayetler pestisit maddesi

Geçtiğimiz gün ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler dizisinde yer alan "pestisit", diziyi izleyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Pestisit'in ne olduğunu araştırmaya başlayan izleyiciler, internet üzerinde "pestisit nedir?" aramasını yapmaya başladı. Peki pestisit nedir? İşte pestisit hakkında detaylar...

PESTİSİT NEDİR?

Geçtiğimiz hafta ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler dizisinde karşımıza çıkan pestisit maddesi, birçok izleyicinin dikkatini çekmiş durumda. Dizinin bir sahnesinde Gökçe Bahadır'ın canlandırdığı Oya karakteri, Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Merve karakterine Pestisit adlı bir iğne yapıyor. Pestisit iğnesinin yapıldığı sahnenin ardından izleyiciler internet üzerinde merakla "pestisit nedir?" aramasını yapmaya başladılar. İşte pestisit maddesi hakkında detaylar...

Pestisit, zararlı organizmaların önüne geçmek, bu organizmaları kontrollü biçimde tutmak veya zararlı organizmaların vereceği zararları azaltmak için kullanılan bir karışımdır. Pestisit, tek maddeden veya farklı maddelerin karışımlarından oluşabilir. İnsanların besin kaynaklarına zarar veren her türlü zararlı organizmanın önüne geçmek için kullanılan pestisit, her ne kadar yararlı bir madde gibi görünse de, aslında bazı insanlar ve hayvanlar için potansiyel toksisiteleri nedeniyle sorunlar da yaratabilmektedir.

Günümüzde birçok pestisit insanlar için zararlıdır ve insanlarda yaygın hastalıklar oluşturabilir veya istenmeyen sağlıksız durumlara yol açabilir. Pestisitlerin kronik etkisine maruz kalan tarım işçilerinde birçok genetik hasarın yanı sıra karaciğer, böbrek ve kaslarda bozukluklar görülmüştür. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı sınıflandırmada en çok kullanılan 700 civarındaki pestisitin 33'ü insan sağlığına çok zararlı, 48'i oldukça tehlikeli, 118'i orta derecede tehlikeli ve 239'u da daha az tehlikeli grupta yer alıyor.

PESTİSİTİN ZARARLARI

Bir pestisit, kimyasal bir madde, virüs ya da bakteri gibi biyolojik bir ajan olabilir. Kimyasal pestisitlerin çoğu hedef organizmaya seçkin etkinlik gösteremedikleri için hedef organizma dışındaki organizmalarda da çeşitli hastalıklara yol açar hatta öldürücü olabilir. Birçok pestisit insanlar için de zararlıdır. Kullanıldıkları canlıların yiyecek şeklinde insanlar tarafından kullanılması sonucunda yaygın hastalıklara ve istenmeyen sorunlara yol açabilirler. Kimyasal pestisitlerin ve etken maddelerinin akut toksik etkileri vardır. Pestisitin canlılar üzerindeki etkisi fetal yaşamdan itibaren başlar. Pestisitlerin kronik etkisine maruz kalan tarım işçilerinde birçok genetik hasarın yanı sıra karaciğer, böbrek ve kaslarda bozukluklar görülmüştür. Bu ilaçlar plasentadan fetüse geçer ve bunun sonucu olarak düşükler, hiperpigmente ve hiperkeratatik çocuk doğumları görülmektedir. Yapılan hayvan deneylerinde ise radyoaktif olarak işaretlenip anneye verilen pestisitin 5 saat sonra plasentadan fetüse geçtiği ve fetüsün göz, sinir sistemi ve karaciğerine yerleştiği gözlenmiştir.

Birçok pestisit, insana, hayvana ve çevreye zarar verir. Bununla ilgili ilk çalışmalar 1970'li yılların başında, UNEP Stokholm İnsan Çevresi Konvansiyonu’nu hazırlayan süreçte göstermişlerdir.

PESTİSİT TÜRLERİ NELERDİR?

İnsektisit: Böcek, haşerelere karşı kullanılan ilaçlardır.

Fungusit: Funguslara (Mantar) karşı kullanılan ilaçlardır.

Herbisit: Yabancı otlara karşı kullanılan ilaçlardır.

Mollusit: Yumuşakçalara karşı kullanılan ilaçlardır.

Rodentisit: Kemirgenlere karşı kullanılan ilaçlardır.

Nematisit: Nematotlara karşı kullanılan ilaçlardır.

Akarisit: Akarlara karşı kullanılan ilaçlardır.

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