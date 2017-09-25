Peter Gulacsi: Beşiktaş'ın kadrosunda uykumu kaçıran biri yok!

Yarın Beşiktaş'a konuk olacak RB Leipzig'in teknik direktörü Ralph Hasenhuttl ve kaleci Peter Gulacsi, basın toplantısı düzenledi. Deneyimli teknik direktör Beşiktaş'ın hücum zenginliğinin altını çizerken kaleci Gulacsi ise Beşiktaş kadrosunda uykusunu kaçıracak bir santrforun bulunmadığını söyledi.
İşte Hasenhuttl ve Gulacsi'nin açıklamalarından öne çıkanlar;
Ralph Hasenhuttl: Beşiktaş'ın çok etkin ve hızlı oynadığını biliyoruz. En büyük artıları hücumdaki zenginlikleri. Beşiktaş'ın derbi maçının özetini izledim. Hakem kararlarından haberim yok. Beni ilgilendirmiyor. Bahis siteleri tarafından favori olarak gösteriliyoruz ama bunun maçta hiçbir anlamı yok. Bu oranlar bizi etkilemez. Önemli olan bizim oyunumuz. Genç ve cesur takımız. Yarın Beşiktaş karşısında Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk deplasman maçımıza çıkacağız. Bu maç bizim için büyük önem taşıyor. Bruma'ya olan ilgiyi ben de fark ettim. Burada iyi bir etki bırakmış. Zaten biz de kendisini bu yüzden transfer ettik.
Peter Gulacsi: Beşiktaş forvet hattında bana uykusuz bir gece yaşatacak isim yok. Beşiktaş bize göre daha tecrübeli ve bireysel anlamda hücum hattında yetenekli bir takım. Ancak biz de oldukça hırslıyız.
- Bruma
- RB Leipzig
- beşiktaş
- Ralph Hasenhuttl
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