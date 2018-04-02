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Ünlü fotoğrafçı Peter Zelewski son iki yıldır tek yumurta ikizlerin dünyasını keşfediyor. ABD'li fotoğrafçı, Londra sokaklarında tek yumurta ikizlerini bir araya getirerek, onları birbirine bağlayan özellikleri gözler önüne seriyor. Fotoğraflarında ikizler arasındaki ufacık farklılıkları yakalamayı amaçlayan Zelewski, projeye başlama hikayesini şöyle anlatıyor:

"İkizlerin portrelerini çekmeye başladığımda en ilginç bulduğum durum şüphesiz görsellikti. Ancak seri devam ettikçe ikizlerin aralarındaki ince farklılıklar aynı derecede ilginç hale geldi." İşte ünlü fotoğrafçının projesinden kareler...

Chloe ve Leah