Peterborough United - Fleetwood maçı istatistikleri

Peterborough United ve Fleetwood, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 61 puanlı Peterborough United 9. sırada bulunuyor, Fleetwood 54 puana sahip ve 15. sırada. Peterborough United son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Fleetwood, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 314 kodlu maçı oynayanlar; Peterborough United galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.30, Fleetwood galibiyet oranı 3.20. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Peterborough United son haftadaki Bolton Wanderers müsabasında 3-0 yenildi.

Fleetwood, Port Vale karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Peterborough United, evinde 11 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 35 gol atıp 26 gol yedi.

Fleetwood, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 9 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Fleetwood, deplasmanda 27 kez ağları sarsarken, 31 kez topu kendi kalesinde gördü.