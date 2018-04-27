Peterborough United - Fleetwood maçı istatistikleri

Peterborough United ve Fleetwood, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Peterborough United 61 puanla 9. sırada, Fleetwood 54 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi Peterborough United, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Fleetwood son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 314 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Peterborough United kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, Fleetwood sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Peterborough United son hafta oynanan Bolton Wanderers maçında 3-0 yenildi.

Fleetwood ise Port Vale maçında 0-0 berabere kaldı.

Peterborough United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Peterborough United, kendi sahasında 35 gol attı, 26 gol yedi.

Fleetwood ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 9 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fleetwood, 27 gol atarken 31 gol yedi.