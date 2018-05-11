Peterhead - Stenhousemuir maçı heyecanı

Peterhead ve Stenhousemuir, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü İskoçya 2.Lig Play Off 3/4 Final maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Peterhead son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Stenhousemuir, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 278 kodlu maçı oynayanlar; Peterhead galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Stenhousemuir galibiyet oranı 4.00. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Peterhead son hafta oynanan Edinburgh C maçında 2-1 kazandı.

Stenhousemuir ise Stirling Albion maçında 1-1 berabere kaldı.