Peterhead - Stirling Albion maçı istatistikleri

İskoçya 2.Lig Play Off 3/4 Yarı Final heyecanı devam ediyor. Peterhead, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Stirling Albion takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Peterhead son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Stirling Albion son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 317 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Peterhead kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.00, Stirling Albion sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler.

Peterhead önceki hafta Edinburgh C mücadelesinde 2-1 kazandı.

Stirling Albion, Stenhousemuir karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.