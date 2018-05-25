Mücadele edeceği Fransa Açık Tenis Turnuvası öncesi basın toplantısı düzenleyen Kvitova, 2016 yılında yaşanan söz konusu saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin uzun bir sürenin ardından yakalanarak göz altına alınması nedeniyle çok mutlu olduğunu belirterek, "Saldırganın gözaltına alınması harika bir haber." dedi.

Şüpheliyi gözaltına aldığı için Çekya emniyetine teşekkür eden 28 yaşındaki tenisçi, "Saldırganın gereken cezayı alarak bu hikayenin tamamen sona ermesinin ardından dünyanın en mutlu kişisi olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Çekya emniyeti, Kvitova'ya saldırıyı gerçekleştiren adını vermediği şüphelinin hafta içinde yakalandığını, 54 yaşında ve erkek olduğunu duyurdu.

Kariyerinde iki Wimbledon şampiyonluğu bulunan Petra Kvitova, 20 Aralık 2016'da evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğramış ve sol elinden yaralanmıştı. Tenisten 5 ay uzak kalan Kvitova, mayıs ayında düzenlenen grand slam turnuvası Fransa Açık ile kortlara dönebilmişti.

Çek tenisçi, yeniden form tutarak dünya sıralamasında 8'inci sıraya kadar yükseldi.