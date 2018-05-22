Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) arka arkaya petrol arama başvuruları geliyor. TPAO son olarak bugün 3 ayrı sahada petrol arama ruhsatı almak için Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurdu. TPAO Mayıs ayında bir, Nisan başında ise 4 ayrı yerde petrol aramak için başvurmuştu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) petrol aramak için 3 ayrı ruhsat başvurusunda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO ilanda yalnızca pafta numaraları belirtilen 3 ayrı sahada petrol arama ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe 11 Mayıs 2018'de başvurdu.

ÖNCEKİ BAŞVURULAR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 9 Mayıs'ta yalnızca pafta numarası belirtilen bir sahada petrol arama ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe başvurmuştu.

Benzer şekilde Nisan ayında da Diyarbakır ve Adıyaman'da yeni petrol arama ruhsatları için 4 ayrı ruhsat başvurusu yapmıştı.