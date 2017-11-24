Petrol ithalatı eylülde arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2017 Eylül Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu'na göre, Türkiye'nin motorin ithalatı yüzde 9,9 artışla 1 milyon 129 bin tona, ham petrol ithalatı ise yüzde 23,2 artışla 2 milyon 358 bin tona yükseldi.
Eylülde havacılık yakıtları ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87,9 artarak 18 bin tona çıktı. İthalatın geriye kalan bölümünü ise denizcilik yakıtları ve diğer ürünler oluşturdu.
Böylece, motorin ve ham petrol ithalatındaki artışın da etkisiyle Türkiye'nin toplam petrol ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,2 artarak 3 milyon 788 bin tona yükseldi.
Söz konusu ayda en fazla ham petrol ithalatı 1 milyon 229 bin tonla İran'dan yapıldı. Bu ülkeyi 429 bin tonla Irak, 358 bin tonla Rusya izledi.
Bu ayda benzin türleri ihracatı ise yüzde 12,1 artışla 273 bin ton oldu. Motorin türleri ihracatı yüzde 10,3'lük artışla 6 bin tona, havacılık yakıtları ihracatı da yüzde 6,5 artışla 358 bin tona çıktı.
Böylece eylülde Türkiye petrol piyasasının toplam ihracatı, benzin türleri ihracatındaki artışın etkisiyle yüzde 6,1 artarak yaklaşık 834 bin ton oldu.
MOTORİN SATIŞLARINDA ARTIŞ
Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artışla 2 milyon 474 bin tona yükseldi.
Söz konusu dönemde benzin türleri satışları yüzde 3,5 azalışla 202 bin tona inerken, motorin türleri satışları yüzde 12 artışla 2 milyon 118 bin tona çıktı. Havacılık yakıtları satışları ise yüzde 3,9 azalışla 115 bin tona geriledi.
Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artışla 2 milyon 591 bin ton oldu. Söz konusu ayda motorin türleri üretimi yüzde 4,2 artışla 889 bin tona, benzin ürünleri üretimi yüzde 9 artışla 456 bin tona, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 6,6 artışla 495 bin tona çıktı.
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