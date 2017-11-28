Petrolde 70 dolar beklentisi

Irak'ın petrol piyasasının istikrarı ve fiyatların istenilen düzeye çıkması konusunda yapılan çalışmalardan memnun olduğunu aktaran el-Alevi, "DEAŞ'ın 3 yıldan beri yakıp yıktığı şehirlerin yeniden inşası için ekstra gelire ihtiyacımız var, petrol fiyatlarının alınacak önlemlerle artmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Piyasa analistlerinin büyük çoğunluğunun mevcut dinamikleri değerlendirerek petrolün varil fiyatının 70 dolarları bulacağını tahmin ettiğini belirten el-Alevi, "Irak için petrol gelirleri bu dönemde çok daha önemli. Bu yıl sonuna kadar varil fiyatının 70-75 dolara çıkmasını bekliyoruz. Eğer petrolde kesinti anlaşmasının uzatılması piyasalarda istenileni sağlayacaksa, tüm hükümetler bunu destekleyecektir. Bu yüzden 30 Kasım OPEC toplantısında üretim kısıntısının uzatılması konusunda ne gerekiyorsa yapılacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

El-Alevi, Irak'ın petrol gelirinin kontrolü konusunda ise Türkiye ile yürütülen ikili temaslarda, doğrudan merkezi hükümetin denetiminin esas alınmasının kararlaştırıldığını da kaydetti.

ÜRETİMİ KISMA UYGULAMASI

OPEC üyeleri 29 Eylül 2016'da Cezayir'de yaptıkları toplantıda, petrol piyasasının yeniden dengelenmesi için günlük üretimin 32,5 ile 33 milyon varil aralığında sınırlamasını kararlaştırdı.

Daha sonra, OPEC üyesi ve kartel dışı üretici ülkeler, 1 Ocak 2017'den itibaren 6 ay süreyle petrol üretimini günlük 1,2 milyon varil indirme kararını uygulamaya koydu.

Bu yılın mayıs ayında Çin'de bir araya gelen Suudi Arabistan ve Rusya yetkilileri, Haziran 2017 sonunda dolacak üretim kısıntısı anlaşmasının, 2018'in mart ayına kadar uzatılması yönünde görüş birliği sağlandığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ekim ayının başında OPEC ve OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki anlaşmanın geleceğine ilişkin, "Petrol üretiminin kısılmasına yönelik anlaşma uzatılacaksa, bu en az 2018'in sonuna kadar olmalıdır." ifadesini kullandı.

Bu çerçevede, Viyana'da 30 Kasım Perşembe günü 173'üncüsü düzenlenecek toplantıda, petrol üretimini kısma kararının 2018 yılı sonuna kadar 9 ay daha uzatılmasının görüşülmesi bekleniyor.

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