Petrolde korkutan tahmin

Boğa görüşleriyle tanınan Andurand Capital Management'ın fon yöneticisi Pierre Andurand, gelecek birkaç yılda 1 varil petrol fiyatının 300 dolara yükselmesinin imkansız olmadığını söyledi.

Andurand'a göre elektrikli otomobillere talebin artacağı endişeleri yeni petrol üretim yatırımlarını sınırlandırıyor. Bu da gelmiş geçmiş en büyük arz şokuna neden olabilir. Bu tezinden hareket eden Andurand, "Petrol fiyatları yeterince hızlı yükselmezse, gelecek birkaç yılda 300 dolar imkansız değil." dedi.

"EKONOMİYİ ÖLDÜRMEZ"

Andurand, üç haneli fiyatların talebi frenleyeceği konsensüsünün de tersini savunuyor.

Bloomberg'in haberine göre fon yöneticisi, "100 dolara petrol ekonomiyi öldürmeyecek. ABD dışındaki yatırımları cesaretlendirmek için bir 100 dolar daha yükselişe ihtiyacımız var." dedi.

Andurand, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih ile görüşen fon yöneticilerinden biriydi.

Falih, bu ayın başındaki açıklamasında petrolde mevcut seviyelerin iki katının da geçmişte görüldüğüne vurgu yapmış ve "Global ekonomi bu fiyatların çok daha fazlasını kaldırma yeteneğine sahip." demişti.

2018 yılında 1 varil petrol 150 dolara yakın fiyatlanıyordu.

Business HT