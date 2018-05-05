Petrotrest - Baltika Kaliningrad maçı istatistikleri

Petrotrest ve Baltika Kaliningrad, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:00. Petrotrest 52 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Baltika Kaliningrad 61 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Petrotrest, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Baltika Kaliningrad, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 437 kodlu maçı oynayanlar; Petrotrest galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Baltika Kaliningrad galibiyet oranı 0.00.

Petrotrest son haftadaki Sokol Saratov müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Baltika Kaliningrad ise Sibir Novosibirsk karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Petrotrest, evinde 7 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 29 gol atıp 25 gol yedi.

Baltika Kaliningrad ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Baltika Kaliningrad, 14 gol atarken 17 gol yedi.