Peugeot’da pazar atağı

Peugeot, Citroen, DS ve son olarak Opel’in katılmasıyla dünyanın büyüklerinden biri olan PSA Grubu, hangi markasının bir modelini tanıtırsa tanıtsın, konu dönüp dolaşıp diğer markalara da geliyor. Cenevre’de de böyle oldu.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, Peugeot markasının 2018’de oldukça iddialı olduğu yeni 508 ve Rifter modellerinin konuşulduğu toplantıda Peugeot CEO’su Jean Philippe İmparato, Türkiye pazarında satılan grubun diğer markaları hakkında da konuşmak zorunda kaldı. Bir süre öncesine kadar Citroen’in de distribütörü olan Bayraktar Grubu tarafından satılan DS markasının Türkiye’de artık Peugeot tarafından satılacak olması, grubun Opel dahil diğer markalarının tek şirket tarafından temsil edilip edilmeyeceği sorusunu da ister istemez sordurdu.

“Markalar kendi aralarında rekabet edecekler” açıklaması yapan CEO, “Bildiğiniz üzere Citroen’in hali hazırda Türkiye’de bir distribütörü var. PSA Grubu üç temel performans kriterine bakıyor. Birincisi satış performansı ve pazar payı, ikincisi kârlılık ve üçüncüsü müşteri memnuniyeti. Grubun kendi yatırımı ya da distribütör olması ile ilgili bir standardı yok. Artık bu kriterlerle değerlendiriyoruz. Güçlü oldukları yerlerde güçlü olacaklar. Tüm markalar aynı ülkede PSA çatısı altında olabileceği gibi bağımsız distribütör çatısı altında da toplanabilir” dedi.





Peugeot CEO’su, “Bölge yönetimi her ay Türkiye’de tüm markalarımızı yakından ve çok sıkı takip ediyor. Dolayısıyla performans konusunda herhangi bir problem tespit edilirse aktif bir şekilde yönetilecektir” diye konuştu.



"RIFTER HERKESİN OTOMOBİLİ OLACAK"



Cenevre Fuarı’nda D sınıfında mücadele edecek yeni 500 ve Rifter’i ilk kez sergileyen marka yeni model atağına başlayacağının da sinyallerini verdi.



Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Akın ise, “İki yeni modelimizi de 2018 sonunda Türk tüketicisiyle buluşturmayı planlıyoruz. Yeni 508 sportif karakteriyle öne çıkarken, Rifter ‘herkesin otomobili’ olacak. Peugeot Türkiye olarak 2021’de yüzde 8 pazar payı hedefliyoruz. Bunu sağlamakta iki model de çok etkili olacak” dedi.