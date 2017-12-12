Pew: Orta Doğu halkları Türkiye'nin bölgede etkisinin artığını düşünüyor

ABD merkezli araştırma kuruluşu Pew'un Orta Doğu'da yürüttüğü çalışmadan, bölge halklarının Türkiye'yi bölgede en çok etkisini artıran ülke olarak algıladığı sonucu çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bölgede en yüksek olumlu algıya sahip lider.
Pew Research Center raporuna göre, Türkiye'nin yanı sıra ABD ve Rusya da Orta Doğu'daki etkinliğini artıran ülkeler arasında.
Ülke liderlerinin bölgede nasıl algılandığını da inceleyen Pew, "Genel olarak bölgedeki siyasi liderlere bakış negatif. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bir istisna olarak öne çıkıyor" diyor.
Yapılan kamuoyu yoklamasında verilen cevapları puanlayan Pew, Erdoğan'a bakışın en olumlu olduğu ülkenin %66 ile Lübnan olduğunu aktarıyor. Lübnan'ı %59'la Tunus takip ediyor.
Erdoğan'ın en olumsuz olarak algılandığı ülke ise %15'le İsrail.
Pew, özellikle Ürdün ve Tunus'ta Erdoğan algısının göre iyileştiğini söylüyor ve "Erdoğan'a bakışta Tunus'ta 2014'e göre %10'luk yükseliş var. Ürdün'de ise 2015'e göre %7'lik bir çıkış yaşandı" diyor.
Türkiye'de ise bölgedeki siyasi liderlere bakış genellikle olumsuz.
Ankete Türkiye'den katılanlar arasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu %7 ile en düşük orana sahipken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi %12 oranında kalıyor.
Araştırmaya Türkiye'den katılanların en olumlu algıladığı lider ise %23'le Suudi Arabistan Kralı Selman.
Araştırmada incelenen bir diğer konu ise ülkelerin Orta Doğu'da 10 yıl öncesine kıyasla ne derece etkin olduğu.
Bölgede Türkiye'nin etkisinin artığını düşünenlerin oranı ortalamada %63 seviyesinde. Bu oran incelenen diğer ülkeler arasında en yüksek oran.
Türkiye'nin etkisinin artığını en çok düşünler ise %76'yla Ürdünlüler.
Pew araştırmasına göre Orta Doğu'nun 'en sevilmeyen lideri' İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.
Araştırmaya Türkiye'den katılanların %79'u Netanyahu hakkında olumsuz görüş bildirirken, olumlu görüş verenlerin oranı %7'de kaldı.
Ancak artaştırma kapsamındaki diğer ülkelerde Netanyahu konusundaki görüşler daha da kötü.
Ürdün'deki katılımcıların %96'sı, Lübnan'daki katılımcıların ise %99'u Netanyahu hakkında olumsuz görüş bildiriyor.
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