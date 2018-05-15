"Peygamberler şehri"nde Ramazan heyecanı

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Çalışma kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki ziyaretçilere bir sahur ve iftarlarını Şanlıurfa'da yapmaları çağrısında bulunduklarını aktaran Açık, şöyle konuştu:

"Bir zamanlar hacca gidenler Mekke'yi, Medine'yi görmeden önce Şanlıurfa'yı görerek, burada sanki hacca ve umreye hazırlık yapıyordu. Herkesin kendi şehrinde yaşadığı güzellikler vardır ama biz istiyoruz ki Ramazan'ı bir de Şanlıurfa'da yaşayın.