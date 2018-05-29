Dik bir yamaç, aşağıya doğru bırakılan peynir tekerleği ve onun arkasından yuvarlanan onlarca kişi... İngiltere'nin peynirleriyle ünlü Gloucestershire bölgesi, geleneksel peynir yuvarlama yarışına sahne oldu. Habertürk TV'de yer alan habere göre yarışta bu yıl Chris Anderson isimli bir adam, tüm zamanların rekorunu kırdı.

Yarışmada amaç yuvarlanarak yamaçtan aşağı inip peynire ilk ulaşan kişi olmaktı. Katılımcılar sakatlanma tehlikesine aldırış etmeden 50 derecelik parkuru yuvarlanarak tamamladılar.

Hızını alamayanları yamacın sonunda bekleyen görevliler durdurdu. Tehlikeli yarışın sonunda yaralananlar da oldu.

Chris Anderson 14 yıl boyunca katıldığı yarışlarda toplam 22 peynir yakalayarak bu alanda rekor kırdı.

Rekortmen Anderson 2005 yılındaki bir yarış sırasında bileğini kırmış, 2010 yılında ise böbreklerini zedelemişti.

Bu ilginç yarışma İngiltere'de 200 yıldır uzun süredir düzenleniyor.

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