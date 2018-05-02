Peynirli böreğin üzeri çıtır çıtır içi yumuşacık olabilir. Nasıl mı? Tarifimizde kullandığımız yoğurtlu sütlü karışımı deneyin ve görün. İşte kolay malzeme listesi ve 10 dakikanızı almayacak hazır yufkadan peynirli börek tarifimiz...

PEYNİRLİ BÖREK TARİFİ

Malzemeler:

1 kilo yufka

1 yemek tabağı dolusu 3 farklı çeşit peynir karşımı

5-6 dal Maydanoz

Pulbiber

İçi ve üzeri için:

Yarım çay bardağ süt

1 kaşık sıvı yağ

1 kaşık yoğurt

1 yumurta sarısı

Nasıl yapılır?

Öncelikle böreğin iç harcını hazırlayın. En az 3 çeşit peyniri ve ince ince kıydığınız maydanozu karıştırın. Arzu ettiğiniz kadar pulbiber ekleyin. Pulbiberden sonra iç harcın rengini boyamamak için çok karıştırmayın. 1 kaşık sıvıyağ, süt ve yoğurdu bir kasede çırpın (Yumurtayı sonra ekleyeceğiz). Tezgahta peynirli iç harç, yoğurtlu sütlü karışım ve yufkalarınızı yan yana koyun. Böreği pişirmek istediğiniz tepsiyi yağlayın. Önce iki kat gelecek şekilde yufkaları yerleştirin. Hazır yufkalarınızı tepsi büyüklüğünüze ayarlayacak şekilde ve dağınık olarak tepsiye dizin. Önce sütlü yoğurtlu karışımından kaşık yardımı ile yufkaya dökün ardından iç malzemeden yufkanın her yerine eşit olacak şekilde koyun. Ardından yine iki kat yufka serin. Bu işlemi yufka bitene kadar sürdürün. En son kat yufkayı da dizdikten sonra yoğurtlu süt karışımdan kalanın içine yumurta sarısı ekleyin, çırpın ve böreğin en üst katına iyice sürün. Arzuya göre çörek otu atılabilir. 200 derecelik fırında altı ve üstü kızarana kadar pişirin. Kare şekilde dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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