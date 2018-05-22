Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'a 3 maç seyircisiz oynama cezası verdi.



TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, evinde Gazişehir Gaziantep ile oynadığı play-off yarı final ikinci maçında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Boluspor'a 3 maç sahasında seyircisiz oynama cezası verdiği bildirildi.



Boluspor, ayrıca çeşitli nedenlerden dolayı toplam 27 bin 500 lira para cezası aldı.

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