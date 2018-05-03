PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 03.05.2018 tarih ve 76 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.



1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübünün, 28.04.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 28.04.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 260.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI KALE ARKASI MİSAFİR TRİBÜNÜ G bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 29.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ODEABANK 106,107 GÜNEY TRİBÜN 119,120 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 29.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 418,419,420,421 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada, BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- BURSASPOR Kulübünün, 30.04.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR - ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 123,124,125,126, SPOR TOTO DOĞU ÜST 215,216,217 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü görevlisi GÖKHAN TOKCAN'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 30.04.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR - ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 105M,106M bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- ÜMRANİYESPOR Kulübü sporcusu İBRAHİM AKDAĞ'ın, 28.04.2018 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, ; 28.04.2018 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - ALTINORDU A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI A,B,C,D,E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Kulübünün, 28.04.2018 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR - SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI DAĞ A,B, MARATON C,D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



10- SAMSUNSPOR Kulübünün, 28.04.2018 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR - SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada SAMSUNSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 28.04.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON E5,E6,E7,E8,F1,F2,F4,F6,G1,G2 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, görevli olmayan kişilerin akredite alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 28.04.2018 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR- MKE ANKRAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



13- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 28.04.2018 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-GAZİANTEPSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, eşgüdüm toplantısına kulüp temsilcisinin katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, kulüp medya sorumlusunun yayın toplantısına ve basın toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 29.04.2018 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-HATAYSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



15- KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü sporcusu AYBERK ALTAN'ın, 29.04.2018 tarihinde oynanan BUGSAŞSPOR A.Ş.-KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- BANDIRMASPOR Kulübünün, 29.04.2018 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR - SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR TFF 2. Lig Beyaz grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR Kulübünün, 29.04.2018 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR - SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR TFF 2. Lig Beyaz grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



18- BERGAMA BLD.SPOR Kulübünün, 29.04.2018 tarihinde oynanan BERGAMA BLD.SPOR - YOMRASPOR TFF 3. Lig 1. grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BERGAMA BLD.SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- BATMAN PETROLSPOR A.Ş. Kulübünün, 29.04.2018 tarihinde oynanan BATMAN PETROLSPOR A.Ş.-12 BİNGÖLSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- TURGUTLUSPOR Kulübü sporcusu YAŞAR YILMAZ'ın, 29.04.2018 tarihinde oynanan 1461 TRABZON-TURGUTLUSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübünün, 29.04.2018 tarihinde oynanan MUĞLASPOR-KAYSERİ ERCİYESSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, bir sezon boyunca ikinci defa müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a Maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA VE BİR ALT LİGE DÜŞÜRÜLMESİNE, BU MÜSABAKA TARİHİNDEN İTİBAREN BU TAKIMLA MÜSABAKASI OLAN DİĞER TAKIMLARIN MÜSABAKALARI OYNAMAKSIZIN HÜKMEN GALİP GELMİŞ SAYILMASINA,



22- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Kulübünün, 29.04.2018 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- AYDINSPOR 1923 Kulübünün, 29.04.2018 tarihinde oynanan AYDINSPOR 1923 - UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AYDINSPOR 1923 Kulübünün, misafir takım tribün bilet fiyatının diğer tribünler için belirlenen fiyata oranla fahiş fiyat uygulanarak satılmasından dolayı takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AYDINSPOR 1923 Kulübü idarecisi KİNYAZ KARAKAYA'nın, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 150 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



24- CİZRESPOR Kulübünün, 29.04.2018 tarihinde oynanan CİZRESPOR-OSMANİYESPOR FK TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



25- ARSİNSPOR Kulübü başkanı KAMİL USTAÖMER'in, 29.04.2018 tarihinde oynanan ARSİNSPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine, rakip takım yönetici ve sporcularına yönelik hakaretleri nedeniyle takdiren 9 AY 10 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 51.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



26- BURSASPOR Kulübü sporcusu METE SEVİNÇ'in, 30.04.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-ATİKER KONYASPOR U21 Ligi müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, cezanın infazının bariz gol şansını önlemesinden dolayı görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,



27- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü sporcusu MİRAN AVCI'nın, 28.04.2018 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-BOLUSPOR U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübü kaleci antrenörü SERKAN TOPKAYA'nın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,



28- BOLUSPOR Kulübü antrenörü BAHADIR KIYAK'ın, 28.04.2018 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-BOLUSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,



29- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 28.04.2018 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-GAZİANTEPSPOR U21 Ligi müsabakasında, bir sezon boyunca ikinci defa müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a ve U21 Ligi Statüsü 1/4. maddesi uyarınca 100.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA VE LİG DIŞI BIRAKILMASINA, BU MÜSABAKA TARİHİNDEN İTİBAREN BU TAKIMLA MÜSABAKASI OLAN DİĞER TAKIMLARIN MÜSABAKALARI OYNAMAKSIZIN HÜKMEN GALİP GELMİŞ SAYILMASINA,



Karar verilmiştir."