PFDK Fenerbahçe'nin cezasını açıkladı

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

" FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 09.09.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. -MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu OKUL ÜST D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir."

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