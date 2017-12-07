PFDK kararları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserisporlu futbolcular Deniz Türüç ile Silviu Lung'a birer maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın, Süper Lig'de oynanan Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor maçından sonra çıkan olaylara karışan Deniz Türüç ile Lung'a birer resmi müsabakadan men ve 13'er bin lira para cezası verdiği bildirildi. İki futbolcu da Süper Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazar günü yapılacak Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Kurulun, Aytemiz Alanyaspor tercümanı Baran Bojnak'a da 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

PFDK'nın ayrıca, Evkur Yeni Malatyasporlu futbolu Aytaç Kara'ya ise Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin lira para cezası kestiği aktarıldı.

Disiplin kurulunun, Galatasaray derbisinde hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı harekette bulunduğu gerekçesiyle sevk edilen Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye ise ceza vermediği belirtildi.

SÜPER LİG'DEN 4 TAKIMA CEZA!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 4 Süper Lig takımına para cezası verdi.

Kurulun, farklı gerekçelerle Fenerbahçe'ye 25 bin lira, Bursaspor'a 22 bin 500 lira, Göztepe ve Atiker Konyaspor'a 15'er bin lira para cezası verdiği kaydedildi. Ayrıca TFF 1. Lig temsilcisi MKE Ankaragücü'ne de 22 bin 750 lira para ceza uygulandığı aktarıldı.

PFDK'nın Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Bursaspor ile TFF 1. Lig temsilcileri Boluspor ve MKE Ankaragücü'nün bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını birer maçlığına bloke ettiği belirtildi.

DENİZLİSPORLU FUTBOLCULARA CEZA

PFDK, TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor'da forma giyen Andre Moritz'e 5 maç men cezası verdi.

Disiplin kurulunun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle Brezilyalı oyuncuya 5 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira para cezası verdiği vurgulandı.

PFDK'nın bir başka Denizlisporlu futbolcu Burak Altıparmak'a ise rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira para cezası verdiği kaydedildi.