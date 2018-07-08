Philadelphia Union - Atlanta United maçı heyecanı

ABD MLS maçında Philadelphia Union ile Atlanta United, 08 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:00. 21 puanlı Philadelphia Union 15. sırada bulunuyor, Atlanta United 37 puana sahip ve 1. sırada. Philadelphia Union, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Atlanta United, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 302 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Philadelphia Union kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Atlanta United sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Philadelphia Union önceki hafta Orlando City mücadelesinde 6-1 kazandı.

Atlanta United ise Toronto FC maçında 2-2 berabere kaldı.

Philadelphia Union, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 9 gol yedi.

Atlanta United, dış sahada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atlanta United 13 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.