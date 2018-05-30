Philadelphia Union - Chicago Fire maçı rakamları

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Philadelphia Union, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü Chicago Fire takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:30. Philadelphia Union 15 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Chicago Fire 14 puanda ve 17. sırada. Ev sahibi Philadelphia Union, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Chicago Fire son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 260 kodlu maçı oynayanlar; Philadelphia Union galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.75, Chicago Fire galibiyet oranı 4.60. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Philadelphia Union son haftadaki Orlando City müsabasında 6-1 kazandı.

Chicago Fire ise Houston 1836 karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Philadelphia Union, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Philadelphia Union, kendi sahasında 10 gol attı, 6 gol yedi.

Chicago Fire, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chicago Fire 7 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.