Philadelphia Union - DC United maçı istatistikleri

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Philadelphia Union, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü DC United takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:30. 5 puanlı Philadelphia Union 21. sırada bulunuyor, DC United 5 puana sahip ve 20. sırada. Ev sahibi Philadelphia Union, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. DC United, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 417 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Philadelphia Union kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.30, DC United sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Philadelphia Union son hafta oynanan Tampa Bay Rowdies maçında 0-0 berabere kaldı.

DC United ise Jacksonville Armada karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Philadelphia Union, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 3 gol yedi.

DC United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. DC United, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.