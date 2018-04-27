Philadelphia Union - DC United maçı istatistikleri

Philadelphia Union ve DC United, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:30. Maç öncesi Philadelphia Union 5 puanla 21. sırada, DC United 5 puanla 20. sırada bulunuyor. Philadelphia Union, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. DC United son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 417. İddaa'da Philadelphia Union kazanır 1.60, berabere biter 3.30, DC United kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Philadelphia Union son haftadaki Tampa Bay Rowdies müsabasında 0-0 berabere kaldı.

DC United, Jacksonville Armada karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Philadelphia Union, 3 gol attı ve 3 gol yedi.

DC United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. DC United, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.