Philadelphia Union - RB New York maç önü

ABD Açık Kupası Son 8 Turu maçında Philadelphia Union ile RB New York, 17 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:00. Ev sahibi Philadelphia Union, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. RB New York, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 218 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Philadelphia Union kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.00, RB New York sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Philadelphia Union son haftadaki Orlando City müsabasında 6-1 kazandı.

RB New York ise DC United maçında 1-2 kazandı.