Philadelphia Union - Salt Lake maçı istatistikleri

Philadelphia Union ve Salt Lake, 20 Mayıs 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 02:30. Maç öncesi Philadelphia Union 11 puanla 16. sırada, Salt Lake 13 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Philadelphia Union, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Salt Lake son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 326. İddaa'da Philadelphia Union kazanır 1.50, berabere biter 3.60, Salt Lake kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Philadelphia Union son haftadaki RB New York müsabasında 0-2 yenildi.

Salt Lake, Seattle Sounders karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Philadelphia Union, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Philadelphia Union, kendi sahasında 6 gol attı, 5 gol yedi.

Salt Lake ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Salt Lake, 3 gol atarken 13 gol yedi.