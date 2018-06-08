Philadelphia Union - Toronto FC maçı öncesi rakamlar

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Philadelphia Union, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü Toronto FC takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:00. Philadelphia Union 18 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Toronto FC 11 puanda ve 19. sırada. Philadelphia Union son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Toronto FC, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 175 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Philadelphia Union kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.20, Toronto FC sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Philadelphia Union son haftadaki Orlando City müsabasında 6-1 kazandı.

Toronto FC, Atlanta United karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Philadelphia Union, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Philadelphia Union, kendi sahasında 13 gol attı, 7 gol yedi.

Toronto FC, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Toronto FC 6 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.