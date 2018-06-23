Philadelphia Union - Vancouver Whitecaps maçı öncesi rakamlar

ABD MLS maçında Philadelphia Union ile Vancouver Whitecaps, 24 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 00:00. 18 puanlı Philadelphia Union 16. sırada bulunuyor, Vancouver Whitecaps 23 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Philadelphia Union, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Vancouver Whitecaps, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 184. İddaa'da Philadelphia Union kazanır 1.40, berabere biter 3.75, Vancouver Whitecaps kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Philadelphia Union önceki hafta RB New York mücadelesinde 0-2 yenildi.

Vancouver Whitecaps ise Portland Timbers karşılaşmasında 4-1 kazandı.

Philadelphia Union, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 9 gol yedi.

Vancouver Whitecaps, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vancouver Whitecaps 10 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.