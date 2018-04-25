Philips tarafından duyurulan yeni monitör, oyun severlerin rüyalarını süsleyebilir. Tam 43 inçlik bir ekran büyüklüğüne sahip bu monitör, aynı zamanda 4K çözünürlükte HDR kalitesi sunuyor.

Tam model adı Philips Momentum 436M6VBPAB olan monitör, dünyada ilk defa DisplayHDR 1000 standardını yakalayarak ulaşılması zor bir başarı elde ediyor. Bölgesel ışık kısma desteği gibi özellikleri bulunan cihazda, ayrıca gelişmiş renk desteği bulunuyor.

Bu monitör için henüz detaylı özellik listesi açıklanmış değil ancak Philips tarafından yapılan açıklamalara göre, Philips Momentum'un aynı anda en az iki farklı platformu desteklediği anlaşılıyor. Bu da monitörde en az iki HDMI girişi olduğunu gösteriyor.

Yaz mevsiminin sonuna doğru piyasaya sürülmesi beklenen Philips Momentum'un fiyatı ise 999 dolar olarak belirlendi.