Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Phillip Cocu’yu bekliyor... Yapılan görüşmeler sonrasında kesin anlaşma sağlanan ve 3 yıllık sözleşme imzalanan Hollandalı teknik adamın bir iki gün içerisinde İstanbul’da olması bekleniyor. Yöneticilerin de katılacağı bir törenle medya önünde imza atacağı ifade edilen Cocu yanında yardımcısı Weerden ile birlikte Türkiye’ye gelecek. Teknik direktör Phillip Cocu ve yardımcısı Weerden, 28 Haziran’da Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılacak olan sezonun ilk çalışmasında takımın başında olacak.

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