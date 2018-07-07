Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldığı hazırlık karşılaşmasının ardından sarı lacivertli kulübün teknik direktörü Phillip Cocu ve oyuncular Aatif Chahechouhe ile Giuliano basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Phillip Cocu, skordan dolayı mutlu olmadıklarını belirterek, "Öncelikle skordan kesinlikle mutlu olamayız, bununla başlamak lazım. Çünkü biz hep kazanmayı isteyen bir takımız. Taraftarlarımız için de kazanmak istiyorduk. Yılın ilk maçına çıktık. Ama sahada yansıttığımız futboldan çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Belki bir haftadan biraz fazla süredir birlikte çalışıyoruz. Ama oyuncularımız, saha içerisinde onlardan istediklerimizi başarılı bir şekilde uyguladılar. Çok sayıda pozisyon ürettik, belki biraz şanssızdık. Sadece bir pozisyonu gole çevirebildik. Rakibimiz 2 pozisyon üretti, bunların birini gole çevirdi. Bu da onların kalitesidir, onların başarısıdır. Önde basmayı başardık, yaratıcı bir futbol sergiledik. Topla da hızlı bir şekilde oyunumuzu sergilemeyi başardık, pozisyonlar ürettik. Bu davranışlarımızı başarılı buldum. Enerjimizi, isteğimizi beğendim. Performanstan dolayı mutluyum, skordan dolayı mutlu değilim" dedi.
COCU: "UMUYORUM VOLKAN BİZE KATILIR"
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Volkan Demirel ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Cocu, şu ifadeleri kullandı: "Bizimle seyahat edecek mi, etmeyecek mi, bu konuda bir şey söylemeyeceğim. Kendi fikrimi söyleyebilirim. Volkan çokj büyük bir oyuncu, bir lider, bu takımın kaptanı. Uzun yıllardır bu takımın formasını giyen bir futbolcu. Bu yüzden kariyerine saygı duymalıyız. Konuşuyoruz, görüşmelerimiz devam ediyor. Ama net bir şey söyleyemem. Fenerbahçe gibi kulüplerde, kulübe bu kadar yakın oyuncular önemlidir. Umuyorum Volkan, bize katılır."
"BU TAKIMIN NEYE İHTİYACI OLDUĞUNU BİLİYORUZ"
Comolli ile birlikte transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Cocu, "Sayın Comolli ile beraber, bu takımın neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Ama ben şu anda burada olmayanları çok düşünmüyorum. elimizdeki oyunculara odaklanmış durumdayım. Oyun tarzımızı geliştirecek olan oyuncular onlar. Kulübümüzün sınırları var, bu sınırlar çerçevesinde çalışıyoruz. Doğru oyuncuları, ekstra kaliteyi getirecek oyuncuları aramıza katabilmek için" ifadelerini kullandı.
"TAKIM HALİNDE BİR ŞEYLER BAŞARABİLİRİZ, BİREYSEL OLARAK HİÇBİR ŞEY BAŞARAMAYIZ"
Son olarak kaliteli bir takıma sahip olduğunu belirten Hollandalı teknik adam, "Şu anki oyuncularımın kalitelerine, özelliklerine odaklandım. Haftalar hızlı geçecek bunu biliyoruz. Önümüzde biraz zaman var ama bu zaman da çok uzun değil. Kalitemizi gördünüz, bu takım birlikte mücadele ettiğinde nasıl bir kalitede olduğunu gösterdi. Bazı oyuncular için bazı değişiklikler var tabii ki, bu değişikliklere de alışacaklardır mutlaka. Ama benim isteğim, benim dediklerim doğrultusunda çabalamaları. Takım halinde bir şeyler başarabiliriz, bireysel olarak hiçbir şey başaramayız. Bunun bilincinde sahada olmalarını istiyorum. Ağustos'ta oynayacağımız ilk maça kadar, düşüncemiz tamamen bu olacak" diyerek sözlerini noktaladı.
AATIF: "TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNDEYİM. EĞER EN BÜYÜK KULÜPDEYSENİZ, KALMAK İSTERSİNİZ"
Fenerbahçeli oyuncu Aatif Chahechouhe medyada çıkan haberlere tepki göstererek, "Basın çok fazla şey anlatıyor, kulüp beni istemiyormuş, yeni hocamız beni istemiyormuş, sportif direktörümüz beni istemiyormuş. Onlar bana gitmem yönünde baskı yapıyormuş, ben gitmek istemiyormuşum. Bu tarz haberler çıkıyor. Sosyal medyada da görüyorum, insanlar hiçbir şey bilmeden birçok yorum yapıyorlar. Bir yıllık sözleşmem var. Fenerbahçe'nin bir parçasıyım, bundan gurur duyuyorum. Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. Eğer en büyük kulüpdeyseniz, burada kalmak istersiniz. Ama bunun kararını sadece ben vermiyorum. Eğer kulüp beni istemezse, bir çözüm buluruz. İnsanlar bu yorumları yapmaktan keyif alıyorlar. Ama futbol böyle bir oyun değil, futbolda bir anda kendi istediğiniz kararları veremiyorsunuz. Bazı taraftarlar, beni son derece üzen mesajlar atıyorlar, bunlar bizim taraftarlarımız. Ama ben her zaman neler yapabileceğimi ispatladım, çok rahatım. Antrenmanların ilk gününden bu yana çok keyif alıyorum. Kendime güveniyorum, Fenerbahçe'ye katkı yapabileceğimi bir kez daha ispatlayacağıma inanıyorum" diye konuştu.
GIULIANO: "LİG BAŞLAYANA KADAR ÇOK İYİ OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
Son olarak söz alan Brezilyalı futbolcu Giuliano ise İstanbulspor'a karşı iyi bir performans gösterdiklerinin altını çizdi. Maçın içerisinde iyi anlar olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, "Tabii ki iyi bir sonuç alamadık. Ama maçın içerisinde iyi anlarımız vardı. Günden güne daha çok gelişeceğiz. Yeni bir hocamız var, yeni bir felsefemiz var. Lig başlayana kadar çok iyi olacağımızı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
Yeni sisteme adapte olmaları gerektiğini vurgulayan Brezilyalı yıldız, "Yeni bir sisteme geçeceğimiz zaman bu sisteme en iyi şekilde adapte olmamız gerekiyor. Takıma en uygun sistemi bulmamız gerekiyor. 4-3-3 adapte olmalıyız şimdi. Ben daha önce bu pozisyonda oynadım, 10 numara pozisyonunda oynamaya alışığım. Biraz daha serbest ama ceza sahasına giren bir pozisyonda. Geçen sezon oynadığımdan çok farklı bir pozisyonda oynayacağımı düşünmüyorum. Yeni sisteme adapte olmaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.
"HOCAMIZ İSTEDİĞİ ZAMAN KAPTAN OLARAK ÇIKMAKTAN MUTLULUK DUYARIM"
Bu maçın yalnızca bir hazırlık maçı olduğunu hatırlatan Giuliano, "Bu sadece bir hazırlık maçıydı ama kaptan olarak çıkmaktan dolayı onurluyum. Bu çok büyük bir sorumluluk. Aynı zamanda teknik direktörümüzün de benim karakterime ne kadar güvendiğini gösteriyor. Ama takımımızda çok fazla lider var, kaptanlık yapabilecek çok fazla lider oyuncu var. Ben de bu oyunculardan biri olabilirim. Hocamız istediği zaman kaptan olarak çıkmaktan mutluluk duyarım" dedi.
"NEYMAR'IN DÜNYANIN EN İYİSİ OLACAĞINA İNANIYORUM"
Son olarak milli takım ile ilgili yorum yapan Giuliano, "Milli takıma çağrılmadığım için çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Geçen sezon bunun için çok çalıştım. Ama çağrılmadığım zaman da milli takımı desteklemeyi sürdürdüm tabii ki tüm Brezilyalılar gibi. Elendiğimiz için üzüldüm. Çok büyük bir takıma karşı oynadı Brezilya, Belçika çok iyi bir takım. Ama hayat devam ediyor. Neymar çok büyük bir yıldız, sıra dışı bir yıldız. Sıra dışı yıldızların eleştirilmesi son derece normaldir. Çünkü sırtındaki sorumluluğu taşımak hiç kolay değil. Ama ben onun dünyanın en iyisi olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı ve sözlerini noktaladı.
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