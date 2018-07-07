6 | 10

AATIF: "TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNDEYİM. EĞER EN BÜYÜK KULÜPDEYSENİZ, KALMAK İSTERSİNİZ"



Fenerbahçeli oyuncu Aatif Chahechouhe medyada çıkan haberlere tepki göstererek, "Basın çok fazla şey anlatıyor, kulüp beni istemiyormuş, yeni hocamız beni istemiyormuş, sportif direktörümüz beni istemiyormuş. Onlar bana gitmem yönünde baskı yapıyormuş, ben gitmek istemiyormuşum. Bu tarz haberler çıkıyor. Sosyal medyada da görüyorum, insanlar hiçbir şey bilmeden birçok yorum yapıyorlar. Bir yıllık sözleşmem var. Fenerbahçe'nin bir parçasıyım, bundan gurur duyuyorum. Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. Eğer en büyük kulüpdeyseniz, burada kalmak istersiniz. Ama bunun kararını sadece ben vermiyorum. Eğer kulüp beni istemezse, bir çözüm buluruz. İnsanlar bu yorumları yapmaktan keyif alıyorlar. Ama futbol böyle bir oyun değil, futbolda bir anda kendi istediğiniz kararları veremiyorsunuz. Bazı taraftarlar, beni son derece üzen mesajlar atıyorlar, bunlar bizim taraftarlarımız. Ama ben her zaman neler yapabileceğimi ispatladım, çok rahatım. Antrenmanların ilk gününden bu yana çok keyif alıyorum. Kendime güveniyorum, Fenerbahçe'ye katkı yapabileceğimi bir kez daha ispatlayacağıma inanıyorum" diye konuştu.