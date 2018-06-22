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KONTROLLÜ AMA GOLCÜ

Hollandalı denince akla gelen ofansif futbolun aksine kontrollü bir oyunu tercih eden Cocu'nun PSV'si buna rağmen 2014/2015'te 92 (en yakın rakibi 69), 2015/2016'da 88 (en yakın rakibi 81), 2017/2018'de ise 87 gol (2. olan Ajax 89 gol) attı. 3. oldukları 2016/2017'de ise 68 golde kaldılar.