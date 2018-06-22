HABERTURK.COM | AHMET HAMDİ GİRGİN
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi sona erdi... Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hollandalı Phillip Cocu getirildi.
29 Ekim 1970 doğumlu futbol adamı, 2012'den beri çalıştırdığı PSV Eindhoven'dan ayrılarak Fenerbahçe'nin başına geçti.
FUTBOLCULUK DÖNEMİ
Futbol kariyerine 1988'de Hollanda'da AZ Alkmaar'da başlayan Cocu, burada 2 yıl profesyonel takımda oynadıktan sonra 5 sezon Vitesse'de, 3 sezon da PSV'de forma giydi.
1998 Dünya Kupası'nın ardından La Liga'nın dev ekibi Barcelona'ya transfer oldu. İspanya'daki ilk sezonunda 36 maçta forma giyip 12 gol atarken La Liga'daki ilk ve tek şampiyonluğunu yaşadı.
6 sezon Barcelona forması giyen Cocu, takımın değişmezlerinden olmayı başardı. Lider karakteriyle Barcelona'da kaptanlığa kadar yükseldi. Özellikle Premier Lig'den önemli teklifler alsa da İspanya futbolunu sevdiğini bu yüzden başka ülkelere transfer olmayı düşünmediğini açıkladı.
Barcelona'dan ayrıldıktan sonra tekrar PSV'nin yolunu tuttu. 'Takımın abisi' olarak görev yaptığı 3 sezonda 3 şampiyonluk gördü.
Emeklilik öncesi 1 sezon Katar'da Al-Jazira forması giyen Cocu, aktif futbolculuk kariyerini bitirdiği gibi antrenörlüğe başladı.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK DÖNEMİ
Hollanda Milli Takımı'nda 101 kez oynayıp milli takımda en çok oynayan futbolcular arasına giren Cocu, antrenörlük kariyerine de burada start verdi.
4 yıldan fazla süre milli takımda antrenörlük yaptı, aynı zamanda kayınpederi olan teknik direktör Bert van Marwijk'ın ekibinde yer aldı.
2008/2009 sezonunun başında PSV'nin 19 yaş altı takımına geçti, 2011/2012'de geçici olarak A Takımın teknik direktörlüğünü yaparak hocalık kariyerine başladı.
2012/2013 sezonu sonunda Dick Advocaat'ın PSV'den ayrılması üzerine takımın başına geçti.
Sezonun ortasında omurga tümörü nedeniyle görevine ara verdi, bir süre tedavi gördü. Yerine geçici olarak Ernest Faber geldi. 2014/2015 sezonu başında tekrar PSV'nin teknik direktörü oldu.
Geri dönüşünün ilk sezonunda 6 yıldır şampiyon olamayan PSV'yi şampiyon yapmayı başardı.
2015/2016 sezonunu da şampiyon tamamlayan Cocu, 2016/2017'de Feyenoord ve Ajax'ın arkasında kaldı.
Son olarak geçtiğimiz sezon da şampiyonluğa ulaşan Cocu, PSV kariyerini zaferle bitirdi.
KONTROLLÜ AMA GOLCÜ
Hollandalı denince akla gelen ofansif futbolun aksine kontrollü bir oyunu tercih eden Cocu'nun PSV'si buna rağmen 2014/2015'te 92 (en yakın rakibi 69), 2015/2016'da 88 (en yakın rakibi 81), 2017/2018'de ise 87 gol (2. olan Ajax 89 gol) attı. 3. oldukları 2016/2017'de ise 68 golde kaldılar.
Yedikleri gol sayıları ise şöyle:
2014/2015: 31
2015/2016: 32
2016/2017: 23
2017/2018: 39
PSV'li Cocu'nun en dikkat çeken özellikleri takımın yaş ortalaması ve iç saha performansı...
Bu sezon şampiyon olan PSV kadrosunda en yaşlı futbolcu 29 yaşında. Takımda en çok forma şansı bulan futbolcuların yaşı 20-26 civarında... Fenerbahçe'de takımın yaş ortalaması bir hayli yüksek. (Güncel kadroda 8 futbolcu 30 yaşından büyük)
Cocu'nun PSV'si son 4 sezonda kendi sahasında sadece 3 maçta mağlup oldu. Son dönemde Kadıköy'de zorluk yaşayan Fenerbahçe için önemli bir detay olarak görünüyor.
AVRUPA KARNESİ
Cocu, PSV'nin başındaki ilk sezonunda Avrupa Ligi'nde son 32 turunda Zenit'e elendi. En başarılı sezonu olan 2015/2016'da Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, CSKA ve Wolfsburg'un bulunduğu gruptan çıktı, son 16 turunda Atletico Madrid ile iki maçta da 0-0 berabere kaldılar, penaltılarla elendi.
2016/2017'de Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Atletico Madrid ve Rostov'un bulunduğu grupta sonuncu oldu.Geçtiğimiz sezonun başında ise Osijek faciası yaşandı. Hırvatistan ekibine iki maçta da mağlup olarak Avrupa'ya çok erken veda etti.
KADIKÖY'E İLK GELİŞİ DEĞİL
Phillip Cocu, daha önce futbolcu ve teknik direktör olarak Türkiye'ye geldi.
Futbolculuk döneminde 2001/2002'de Barcelona, 2005/2006'da PSV formasıyla Fenerbahçe'ye rakip oldu. Hollanda'da oynanan maçta Fenerbahçe'ye 1 gol attı. Beşiktaş'a karşı 1, Galatasaray'a karşı 2 kez rakip oldu. Beşiktaş'a Barcelona formasıyla 1 gol attı.
Teknik direktörlük döneminde ise PSV ile Fenerbahçe'ye Kadıköy'de rakip oldu. Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Kanarya'yı hazırlık maçında 2-0 mağlup etti.
Phillip Cocu'nun kupa koleksiyonu
Futbolculuk dönemi:
1 UEFA Süper Kupa
1 La Liga
4 Eredivisie
2 Hollanda Kupası
2 Hollanda Süper Kupası
Teknik direktörlük dönemi:
3 Eredivisie
1 Hollanda Kupası
2 Hollanda Süper Kupası
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