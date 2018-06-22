Photobomb diye buna denir! Sosyal medya bu fotoğraflara gülüyor!

Hatıra bir fotoğraf çektirirsiniz, hatta belki bir selfie... Fakat o da ne? Arka planda birisi ya da birileri fotoğrafa davetsizce konuk olmuştur, çoğu zaman istemeden ve fark etmeden... Tebrikler, çünkü bir photobomb kurbanı oldunuz!