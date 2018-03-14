İnternet kullanıcıları bugün Google'da bir sürpriz ile karşılaştı. Google arama motoru ana sayfasında "Pi Day" için özel yer ayırdı. Pi Day ne demektir?
Pİ DAY NE DEMEKTİR?
Pi Day yani Pi Günü, ünlü matematik sabiti pi sayısı anısına özel kabul edilmiştir ve her yıl 14 Mart'ta kutlanmaktadır. Bunun sebebi ise Amerikan tarih formatında bu günün 3/14 olarak geçmesi ve bunun pi sayısının en yaygın kullanımını anımsatmasıdır.
Pİ SAYISI NEDİR?
Pi sayısı için en yaygın yaklaşım 3,14'tür. Gerçek değeri ise 3,141592653589793238462643383... şeklinde devam etmektedir. Çemberin çevresinin ve alanın hesaplanması başta olmak üzere matematik, geometri ve fizik gibi bilimlerde büyük bir öneme sahiptir.
Pİ TARİHİ
Pi Günü'nün bilinen ilk resmi ya da büyük ölçekli kutlanması Larry Shaw ve diğer çalışanlar ile birlikte tarafından 1988'de, Shaw'ın fizikçi olarak çalıştığı, San Francisco Exploratorium'da gerçekleşmiştir.
12 Mart 2009'da ABD Temsilciler Meclisi, 14 Mart 2009 tarihini Ulusal Pi Günü ilan etti.
2010 Pi Günü için Google, "Google" sözcüğünü çemberler ve pi sembolü içeren çizimlerle şekillendirerek ana sayfasında yayınlamıştı.
Mutlu Pi Günü!
Her yıl 14 Mart'ta (3.14) kutlanan Pi Day, matematik sabitine, Pi'ye adanmıştır. İlk olarak 1988'de 30 yıl önce p toplumu Larry Shaw tarafından tanınan Pi Day gözlemcileri, çoğu kez en sevdikleri pastadan oluşan bir dilim ile, sayının son derece lezzetli isminin şerefine kutlarlar.
Yunanca “????” harfi ile notasyona uğrayan pi, bir dairenin çevresi (çevre) arasındaki çapını (merkezden geçen bir taraftan diğerine olan mesafeyi) temsil eder ve çoğu matematiksel alanın, en önemlisi Geometri'nin temel bir unsurudur. Modern matematikçiler standart “3.14” ün ötesinde birden fazla TRILLION ondalık basamak hesaplamış olsalar da, pi sonsuza kadar devam eden irrasyonel bir sayıdır! Bir daire alanı olan A = ????r² formülü için önemli bir bileşen.
Ödüllü pasta şefi ve Cronut® Dominique Ansel'in yaratıcısı tarafından bugünün nefis Doodle - pişmiş ve inşa edilmiş - pi formülünü (çapa bölünmüş olan çevresi) temsil ederek bu çok yönlü matematiksel sabrına saygı gösterir - başka ne - pasta!
Bugünün Doodle'ın perde arkasından git!
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