Piast Gliwice - Lechia Gdansk maçı ne zaman?

Polonya Ekstraklasa Küme Düşme Turu maçında Piast Gliwice ile Lechia Gdansk, 08 Mayıs 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. 1 puanlı Piast Gliwice 6. sırada bulunuyor, Lechia Gdansk 4 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Piast Gliwice, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Lechia Gdansk, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 407. İddaa'da Piast Gliwice kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Lechia Gdansk kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Piast Gliwice son hafta oynanan Nieciecza maçında 1-1 berabere kaldı.

Lechia Gdansk, Arka Gdynia karşılaşmaında 4-2 kazandı.

Piast Gliwice, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Piast Gliwice, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Lechia Gdansk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Lechia Gdansk, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.