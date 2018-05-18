Piast Gliwice - Nieciecza maç önü

Polonya Ekstraklasa Küme Düşme Turu maçında Piast Gliwice ile Nieciecza, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Ev sahibi Piast Gliwice, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Nieciecza son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 244 kodlu maçı oynayanlar; Piast Gliwice galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.90, Nieciecza galibiyet oranı 3.20. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Piast Gliwice son hafta oynanan Nieciecza maçında 1-1 berabere kaldı.

Nieciecza ise Piast Gliwice maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Piast Gliwice, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Nieciecza, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Nieciecza, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.