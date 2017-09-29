Pierre Moscovici: AB ülkelerinin avroya geçmesini istiyoruz ama onları zorlamayacağız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, halen avro kullanmayan birlik üyelerinin ortak para birimine geçmesini istediklerini belirterek, "Ama söz konusu bu ülkeleri avroya geçmeye zorlamayacağız.'' dedi.

Moscovici, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de İsveç Ekonomi Bakanı Magdalena Andersson ile görüştü.

Moscovici ve Andersson, görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, Avro Bölgesi'nde reform hazırlıkları ve Avrupa Komisyonu'nun, AB içindeki bütün ülkelerin 2025 yılına kadar avroyu kullanmasını sağlayacak bir tasarı üzerinde çalıştığına dair bilgilerin basına sızması hakkında değerlendirilmede bulundu.

AB'nin ortak para birimi avronun "Birliğin sembolü ve Avrupalıların istikrar garantisi" olduğunu belirten Moscovici, "İsveç'in de içinde olduğu bazı AB ülkelerinin ortak para birimi avroya geçmesini istiyoruz ama söz konusu bu ülkeleri avroya geçmeye zorlamayacağız.'' dedi.

Avro Bölgesi'ndeki reform hazırlıklarına da değinen Moscovici, AB Komisyonu'nun AB reformlarıyla ilgili önerileri arasında Avro Bölgesi bütçesi ve Avro Bölgesi Maliye Bakanlığı da bulunduğunu vurguladı.

Moscovici, ''AB ülkelerinin aralık ayında özel bir zirve yapması planlanıyor. Bu önerilerin üye ülkeler arasında görüşülüp değerlendirilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

''İSVEÇ HALKI 2013 YILINDA AVRO KARARINI VERDİ''

İsveç Ekonomi Bakanı Magdalena Andersson ise İsveç halkının 2013 yılında yapılan refarandumda avroya geçmeyi reddettiğini hatırlattı. Andersson, ayrıca, Moscovici ile yaptıkları görüşmede Avro Bölgesi'nde yapılacak reformlar hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını aktardı.

DOKUZ AB ÜLKESİ AVRO KULLANMIYOR

AB üyesi 28 ülkenin 19’u ortak para birimi avroyu kullanırken Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Macaristan, Polonya, Romanya, İsveç ve İngiltere olmak üzere dokuz ülke yerel para birimini kullanmaya devam ediyor.