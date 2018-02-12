Ünlü aktör Kadir İnanır, beyne pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen ve yoğun bakımdaki tedavisi devam eden İnanır’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, beyne pıhtı atmada erken müdahalenin önemine işaret etti.
Pıhtı atmanın beyin damarlarından birinin ya da birkaçının kalp-damar sistemi içinde genellikle kanın kümelenmesi ile oluşan bir tıkaç ile tıkanması sonucu ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Pıhtı atma, tıkanan damarın beslediği belirli bir beyin bölgesinde kanlanma yetersizliği ve aşama aşama beyin dokusunun fonksiyon kaybına kadar giden bir durumdur” dedi.
KALP HASTALIKLARINA DİKKAT!
Beyin damarlarının “emboli” olarak da adlandırılan bir tıkaç ile tıkanmasının en sık kalpte oluşan bir pıhtının damar akımı ile beyin damarına gelmesi ile ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Bu genellikle atriyal fibrilasyon gibi kalp ritim bozukluklarında, kalpte protez kapakçık olması durumunda, enfeksiyonlarda ortaya çıkar. Ayrıca, boyundaki şah damarlarındaki (karotis sistemi) plaklardan, travmalardan ve tümöral durumlardan da kaynaklanabilir” diye konuştu.
KOL VE BACAKLARDA KUVVET KAYBINA DİKKAT!
Beyin damarlarının bir tıkaç ile tıkanmasına bağlı belirtilerin tıkanan damara göre değişiklikler gösterdiğini ve klinik tablonun çok geniş bir yelpazede değiştiğini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Çok belirsiz hatta bazen gözden kaçabilen hafif derecede etkilenen hastaların yanında ani ölümler dahi görülebilir. Klinik tablo sıklıkla kol ve bacaklarda kuvvet kaybı/felçler, duyu bozuklukları, konuşma bozuklukları, görme kayıpları, bilinç etkilenmeleri şeklinde ortaya çıkar” diye konuştu.
FELÇ, KONUŞMA VE GÖRME BOZUKLUĞU ORTAYA ÇIKABİLİR
Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, pıhtı atmanın çeşitli sonuçlara yol açabileceğini belirterek “Beyin damarlarının tıkayıcı (trombo-embolik) hastalıkları felç, konuşma bozuklukları, görme bozuklukları, duyusal etkilenmeler ve psikokognitif (algılama ve değerlendirme) bozuklukları gibi nörolojik kayıplara ve vücutta sistemik etkilenme ve işlev bozukluklarına hatta bazen ölüme yol açabilir” uyarısında bulundu.
HASTALIKLAR MUTLAKA TAKİP EDİLMELİ
Beyin damarlarının tıkayıcı (trombo-embolik) hastalıklarının alınacak bazı tedbirlerle önlenebileceğini belirten Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Kişinin sağlık kontrollerinin ve tedavilerinin düzenli bir biçimde takibi ile en çok kalp-damar sistemine ait ya da diğer sistemlere ait hastalıkların tanınmış olması, gerekli tedavilerin yapılıyor olması ile büyük ölçüde önlenebilir bir hastalık grubudur. Ortaya çıkması ile oluşan nörolojik hasar kişiye ve kayıpların ne olduğuna ve derecesine göre farklı sonuçlansa da sıklıkla erken tanı ve zamanında ve doğru bir tedaviyle günümüz tıbbi imkanları içinde büyük ölçüde geri döndürülebilmektedir” dedi.
İLK DAKİKALARDA MÜDAHALE ÖNEMLİ
Beyin damarlarının bir tıkaç ile tıkanmasının, kalp-damar hastalıklarından, enfeksiyonlardan, tümörlerden, travmalardan kaynaklanabildiğini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Birincil hastalığın tanınması ile koruyucu tedaviler yapılarak beyin damarlarının tıkayıcı hastalığı büyük ölçüde engellenebilmektedir. Bunun yanında, hastalığın erken tanınması (ilk saatlerde) ile girişimsel müdahaleler yapılarak henüz beyin dokusunda çok ileri hasar oluşmadan hastalık ve etkileri geri döndürülebilmektedir” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.