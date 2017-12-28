Akıllı telefonlarını pilleri tamamen bitmeden şarj etmeyen bazı Note 8 kullanıcıları kötü bir sürprizle karşılaştılar.

Pil yüzde 0’a geldikten sonra bazı modeller kapandı ve bir daha asla açılmadı. Kullanıcılar çeşitli forum ve sosyal ağda konuyla ilgili şikâyette bulundular.

SamMobile tarafından yapılan araştırmaya göre, söz konusu teknik sorun yalnızca ABD’deki bazı Note 8 kullanıcılarını etkilemiş görünüyor.

Samsung henüz kullanıcıların yaşadığı bu sorunla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Eğer sorun yazılımdan kaynaklanıyorsa, Samsung tarafından yayınlanacak bir güncellemeyle çözülebilir. Ancak donanımdan kaynaklıysa, sorunlu Note 8’lerin geri çağırılması kaçınılmaz olabilir.

Samsung’un geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Galaxy Note 7, aşırı ısındığı için geri toplatılmıştı.

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