Atatürk Havalimanı'nın 05/23 pistine bu akşam saat 18.30 sıralarında iniş yapan uçağın pilotu, pisttin üzerinde kuş ölüleri gördü. Pilot olumsuz bir durum yaşanmaması için Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'ni uyardı.

DHA'nın haberine göre, ardından 05/23 pistine giden Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri pisti temizledi. Bu sırada THY'nin TK-1980, TK-1824 Paris, TK 1726 Berlin uçağı kulenin uyarması üzerine pisti pas geçti. Daha sonra uçaklar 10 dakika gecikmeli olarak sorunsuz şekilde Atatürk Havalimanına iniş yaptı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER