Pınar Abay Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay'ın Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü; siz de finans sektöründe yönetici olmuş bir kadınsınız, bu özel güne dair neler söylemek istersiniz?

Pınar Abay: Benim bugün en çok vermek istediğim mesaj biz toplumda her alanda eşit hakların arkasında durmalıyız ve içimizdeki cesaretin yeteceğini düşünüyorum. Biz çok güzel bir kampanya başlatıyoruz, esin aldığımız küçük bir Türk jimnastikçisinin uluslararası bir yarışmadaki bir karesinden esinlenerek ve hamile bir yönetmenimizn çektiği ve arkasında Banka'mızdan birçok kadının çalıştığı güzel bir film girecek. Ana temamız "Cesaretin Yeter" dolayısıyla ben bugün bütün kadınlara "Cesaretin Yeter" demek istiyorum.

Siz yine bu çerçevede birçok çalışmalarınız var; hangi projeleri yapıyorsunuz anlatır mısınız?

Pınar Abay: İş hayatındaki kadınların sadece sayısı değil, kadınların mutluluğu da önemli; bizim çalışanlarımızın %55'i kadın, ekonomiye kadının katılımı gerçekten çok önemli. Çünkü böylece hem ülke olarak ekonomik kalkınma olacak hem de gündemde çokça olan taciz şiddet gibi üzücü olayları kadının ekonomiye katılımıyla aşıp başka şeyler konuşacağımızı düşünüyorum.

Biz ne yapıyoruz; iş hayatında ve finans sektöründeki kadınların daha mutlu çalışma koşulları içinde biraz fark yaratacak, mutlulukla çalışabilmeleri için ortam yaratmaya çalışıyoruz.

Bunu yapabilmek için "HE FOR SHE"yi Birleşmiş Milletlerin programını destekliyoruz.

Türkiye'de kadınların iş hayatından ayrılmalarının nedeni ki bu %70'in üzerinde bir oran, annelik dönemine denk geldiğini görüyoruz. Bu yüzden bizim de en öenmsediğimiz konu kadının annelik dönemindeki çalışma koşullarının daha iyileştirilmesi.

Mesela hamilelik döneminde kadınlara ek izinler vermek, emzirme döneminde kadınları desteklemek için şubelerimize süt odaları yaptık, şu anda 74 tane şubemizde emzirme odalarımız var. "Karne günü izni" diye de birşey başlattık; "Extre Turuncu Gün" diye bir çalışma başlattık.

Esnek çalışma saatleri de çok önemli, haftanın iki günü evden çalışma gibi kolaylıklar sağlıyoruz.

Tasarruflarda kadın-erkek nasıl performans gösteriyor?

Pınar Abay: Tasarruflara baktığımızda kadın ile erkek aynı gelire sahip olduğunda kadın erkeklerin 3 katı fazla tasarruf edebiliyor. Türkiye'nin de tasarruf açığını göz önüne alırsak kadının iş gücüne katılımıyla da beraber Türkiye'deki tasarruf oranlarının yükseleceğini söyleyebiliriz.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek açıklamıştı; KGF'nin bir bölümü kadın girişimcilere ayrılacak diye; Hükümette birçok teşvik veriyor bunlarda çok olumlu yansıyor değil mi kadın istihdamına?

Pınar Abay: Bu tür teşvikler her zaman çok önemli,çünkü girişimcilikte bir tarafta teknoloji, bir tarafta kadın girişimcileri düşünelim gerçekten bu tür teşvikler çok iyi oluyor. Finansmana erişimde birçok bankanın da kadın girişimciliğini destekleyen birçok programları var. Ben de bankacılığın bunun arkasında durduğunu görüyorum ve biz de destekliyoruz.

Yurtdışından buraya fon getirmede de yine kadın girişimcilerimize önemli, bu konuda da bizim gibi uluslararası bankalara çok görev düşüyor, bu anlamda da birtakım adımlar attık ve atmaya da devam edeceğiz.