Cadde'nin haberine göre, sabahın erken saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde sade ve şık kombiniyle dikkati çeken Pınar Altuğ, “Arkadaşlar telefonda çok önemli bir görüşme yapıyorum, daha sonra uzun uzun konuşuruz. Bugünlük beni maruz görün, zaten çok kısa kalıp çıkacağım” dedi.

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