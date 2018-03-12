İşadamı Hüseyin Başaran'ın 14 Nisan'da evlenecek olan kızı Mina, bekarlığa veda partisi için 7 kız arkadaşıyla birlikte özel jetiyle Dubai'ye gitmişti. İstanbul'a dönüşte jet, İran'da dağa çakıldı. 3'ü mürettebat 11 kadın öldü.

Facianın ardından çok sayıda paylaşımın yapıldığı sosyal medyada Pınar Altuğ Atacan da duygu yüklü bir mesajla hissettiklerini yazıya döktü.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YER..."

Son ana kadar moralini yüksek tuttuğunu söyleyen Pınar Altuğ, "Dün akşam haberlerinde duyduğumdan beri boğazım düğüm düğüm, Minacım seni tanıdığımda küçücük bir kız çocuğuydun… Sinemcim ışıldayan gözlerinle enerji veriyordun… Enkaza ulaşılana kadar umudum vardı. Sözün bittiği yer, ateş düştüğü yeri yakar. Evlat acısı tarifsiz. Sözün bittiği yer, mekanınız cennet olsun" notunu düştü.