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Pınar Altuğ’un, Instagram hesabından "Kocam" notu ve kalp emojileriyle paylaştığı fotoğrafa, bir takipçisi "Pınar Hanım gün gelecek kocanın gözleri genç arayışları olma ihtimalini ben çok yüksek görüyorum. Bu doğanın kuralı" şeklinde yorum yazdı.