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Pınar Altuğ, eşi ve kızıyla çekildiği fotoğrafları "Geçtiğimiz haftasonuna dair söylenecek,yazacak o kadar çok şey var ki... Ve tabii ki birçok teşekkür. Çok az insana nasip olur dostlarıyla bu kadar kalabalık yildönümü kutlamak, iyi ki hayatımızdasınız #P&Y10thAnniversary" notuyla paylaştı.