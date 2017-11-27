Pınar Altuğ'u çıldırtan yorum

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile Instagram'dan fotoğraf paylaştı. Takipçisinin yaptığı yorum Pınar'ı çıldırttı.



Pınar Altuğ'un takipçilerinden biri "B.k gibi çirkinsin" yorumu yapınca oyuncu şöyle cevap verdi:



"İnsanların sosyal medyadan anladığı, yaşasın elimde klavye var canım ne isterse yazarım, güç bende artık"





pınar altuğ

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